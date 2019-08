Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkenden Golf übersehen- Auto überschlägt sich

(sls) Auf der Stedefreunder Straße in Herford kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:16 Uhr zu einem Unfall. Eine 22-Jährige Passat-Fahrerin aus Hiddenhausen befuhr die Stedefreunder Straße aus Richtung Herford kommend in Richtung Bielefeld. In Höhe der Hausnummer 328 stand am Fahrbahnrand geparkt der VW Golf eines 29-Jährigen Herforders. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte die 22-Jährige mit dem Golf am Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Passat und kam erst einige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Passat und VW Golf mussten entsprechend abgeschleppt werden.

