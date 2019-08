Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall- Fahrzeugführer verletzt

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Goebenstraße in Herford. Ein 30-jährige aus Hiddenhausen befuhr mit ihrem weißen Audi die Goebenstraße stadtausfährts. Hin Höhe der Zufahrt zu einem Tankstellengelände musste sich jedoch verkehrsbedingt warten. Ein 23-Jähriger Hiddenhauser erkannte diese Situation zu spät und fuhr mit seinem Kangoo auf den Audi hinten auf. Beide Fahrzeugführer, sowie eine 47-Jährige Mitinsassin im Audi verletzten sich leicht und wurden durch Rettungswagen in ortsansässige Krankenhäuser verbracht. Der Kangoo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

