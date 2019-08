Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach Einbruch - Wer kennt die Täter? - Bitte kreisweit veröffentlichen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herford (ots)

(sls) Am Samstag 23.03.2019 gegen 23:05 Uhr kam es zu einem Einbruch am Fürstenweg in Enger. Zwei unbekannte Täter drangen in zwei Wohnungen des Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Wertgegenstände. Bei der Tatausübung wurden beide Täter gefilmt. Die anliegenden Bilder der dringend tatverdächtigen Personen sind nun per Beschluss durch das Amtsgericht Bielefeld für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen oder kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell