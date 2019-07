Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender Sessel auf dem Balkon

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach- Odenkirchen, 4:40 Uhr, Karlstraße (ots)

Um 04:40 Uhr meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Karlstraße per Notruf, Feuer aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Es wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz über das Treppenhaus in die betroffenen Wohnung entsandt. Die Bewohner waren bereits eigenständig aus der Wohnung ins Freie geflüchtet. Zeitgleich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht um das Feuer von außen bekämpfen zu können. Der Trupp durchsuchte die Wohnung und löschte das Feuer auf dem Balkon. Dort brannte ein Sessel aus ungeklärter Ursache. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III, das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II, die freiwillige Feuerwehr mit der Einheit Odenkirchen, der Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell