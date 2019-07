Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Betrunkener Lastzugfahrer nach Beinahe-Unfall gestoppt

Rheinhessen - A 61 (ots)

Im seinem Rückspiegel beobachtete am Montag, dem 1. Juli, gegen 11:20 Uhr, ein Autofahrer auf der A 61 bei Alzey in Richtung Worms fahrend, wie ein Lastzug plötzlich während des Überholvorgangs eines anderen, anthrazitfarbenen Pkw BMW einen Schlenker auf den linken Fahrstreifen machte. Der BMW musste mit einer Vollbremsung einen Unfall vermeiden, fuhr nach dem Vorfall aber weiter. Der Zeuge meldete den Vorfall der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, weil der Lastzug bereits zuvor in auffälliger Weise Schlangenlinien, die vom Standstreifen bis auf den linken Fahrstreifen reichten, gefahren war. Die Polizei stoppte den Lastzug mit seinem 54-jährigen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen auf dem Parkplatz Hauxberg. Bierdosen im Führerhaus und deutlicher Alkoholgeruch passten zu dem Ergebnis des Atemalkoholtests von 2,21 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit eröffnet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden. Die Polizei bittet darum, dass sich der BMW-Fahrer als Zeuge bei der Autobahnpolizei (Tel.: 06701/9190) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle meldet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim



Telefon: 06701 919-201

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell