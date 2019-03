Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Großfischlingen - Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Anlässlich eines schweren Verkehrsunfalls gestern Morgen an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen, bei dem es zwei verletzte Autofahrer gab, wurde noch am gleichen Tag in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr die Vorfahrtsregelung überwacht. Dabei mussten neun Autofahrer gebührenpflichtig mit 10 Euro verwarnt werden, weil sie das STOP-Schild überfuhren. Verkehrssteilnehmer sehen das STOP- Schild oftmals als lästiges Hindernis an, weil dieses sie am schnellen Weiterkommen hindert. Der Sinn eines STOP-Schildes ist, eine gefährliche Kreuzung zu entschärfen. Es besteht ganz objektiv an dieser Stelle eine Gefahr, die für Verkehrsteilnehmer mit dem Schild reduziert werden soll. 29 Autofahrer waren gestern in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9 Uhr in der Weinstraße zu schnell und wurde deshalb gebührenpflichtig verwarnt. Weil ein Autofahrer nicht gegurtet war, musste er 30 Euro bezahlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell