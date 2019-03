Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallverursacher gesucht

Edenkoben (ots)

Unbekannter Autofahrer beschädigte gestern in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 09.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Stoßfänger, Kotflügel sowie die Radkappe eines Hyundai 30 i und verursachte dabei einen Sachschaden von über 2000 Euro. Als Unfallörtlichkeit kommt sowohl die Ludwigstraße als auch die Weinstraße in Betracht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

