Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen, L493, 27.3.19, 15.30 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Heuchelheim-Klingen (ots)

Auf der L493, zwischen Heuchelheim und Appenhofen, kam ein Pkw am 27.3.19, gegen 15.30 Uhr aus nicht bekannten Gründen ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Bei dem Unfall wurde die 49-jährige Pkw-Fahrerin verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.

