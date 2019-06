Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Viel Alkohol auf der Autobahn

Heidesheim (ots)

1. Betrunkener LKW-Fahrer

Am 22.06.19 wurde gegen 20:59 h ein, in Schlangenlinien fahrender litauischer LKW gemeldet, der von der A 61 kommend auf die A 60 in Richtung Mainz abgebogen ist. Der 47-jährige Litauische Fahrer des LKW wurde auf dem Autobahnparkplatz Heidenfahrt-Süd kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

2. Verkehrsunfall mit 3 Verletzten unter Alkoholeinfluss

Am 23.06.19 ereignete sich gegen 00:49 h ca. 400 m vor dem Autobahnkreuz Mainz auf der A 60 in Richtung Bingen ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Saarland fuhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen auf einen vorausfahrenden BMW auf. Zuvor hatten Zeugen beobachtet, dass dieser Skoda zu schnell und in Schlangenlinien fuhr. Durch den heftigen Aufprall wurde der BMW nach links geschleudert, prallte mehrfach in die Mittelleitplanke und kam quer Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Skoda schleuderte nach rechts und überschlug sich in der Böschung, wo er auf dem Dach zum Liegen kam. Das Trümmerfeld des Unfalles erstreckte sich über fast 300 m. Der Skodafahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Er wurde schwerverletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die 39-jährige Fahrerin des BMW und ihr 36-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 23000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz. Die A 60 in Richtung Bingen war kurzfristig voll gesperrt und gegen 02:30 h wieder komplett frei.

3. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am 23.06.19 kam es gegen 02:35 h auf der A 60 in Richtung Bingen in Höhe des Autobahndreiecks Mainz zu einem Verkehrsunfall. Offenbar kam hier ein PKW in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Vor Ort konnten zunächst lediglich Trümmerteile und ein Kennzeichen des Unfallfahrzeugs aufgefunden werden. Wenig später wurde das Fahrzeug auf der Raststätte Heidenfahrt-Nord aufgefunden. Auch dessen Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus dem Raum Bingen, konnte unverletzt angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Hier betrug der Sachschaden ca. 10000 Euro.

In allen 3 Fällen wurden den alkoholisierten Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine sichergestellt.

