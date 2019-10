POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbruch in Kindergarten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Kindergarten in Oberöwisheim eingebrochen und haben dabei Bargeld sowie eine Digitalcamera erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt in die Einrichtung in der Oelbergstraße. Nachdem die Diebe hierdurch ins Innere gelangt waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten offenbar gezielt nach Bargeld sowie Wertgegenständen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Kraichtal unter 07250 9228801 in Verbindung zu setzen.

