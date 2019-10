Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Ehrlicher Unfallverursacher sucht Geschädigten

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Freitag auf der Waghäusler Straße / Obere Bachstraße. Nach Angeben des Unfallverursachers, fuhr er gegen 13:00 Uhr die Waghäusler Straße in Richtung Waghäusel. Im Kreuzungsbereich wollte er nach links in die Obere Bachstraße abbiegen und streifte dabei einen verkehrsbedingt wartenden Pkw. Als der 79- jährige Unfallverursacher mit seinem Beifahrer zur Unfallstelle zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dessen Lenker machen können, sich unter der Telefonnummer 07256/93290 zu melden.

