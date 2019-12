Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Stadtlohn (ots)

Am Samstag wurde zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Burgstraße ein schwarzer Skoda Octavia Kombi angefahren und beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.500 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

