Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladediebe erwischt

Bocholt (ots)

Am Samstag beobachtete ein Detektiv gegen 17.00 Uhr zwei Männer aus Voerde (21 und 25 Jahre alt) beim Diebstahl von Winterjacken. Die beiden Diebe konnten das Geschäft in den Shopping-Arkaden zunächst verlassen, wurden aber durch den Detektiv noch in den Shopping-Arkaden angetroffen. Die Polizei hinzugezogen und der Pkw der Beschuldigten durchsucht, da diese die Winterjacken nicht mehr dabei hatten. In dem Pkw fanden die Beamten nicht nur die Jacken, sondern auch vier Spiele-Konsolen. Diese hatten die beiden Diebe aus einem Elektronik-Fachgeschäft in den Shopping-Arkaden gestohlen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

