POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Auffällige Fahrweise alarmiert Zeugen

Ahaus (ots)

Die Fahrweise fiel auf: In Schlangenlinien war ein Auto am späten Samstagabend auf dem Düwing Dyk in Ahaus-Wüllen in Richtung Ahaus unterwegs. Zeugen hatten dies beobachtet, das Kennzeichen abgelesen und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen führten die Beamten zum Halter des Fahrzeugs, den sie schließlich in Ahaus antrafen. Der alkoholisierte 36-Jährige bestritt, mit dem Wagen gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache Ahaus zwei Blutproben, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können.

