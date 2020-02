Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Container lagen auf der Straße

Ahaus (ots)

Unbekannte haben am Samstag in Ahaus-Wessum zwei Altkleidercontainer auf die Straße geschoben. Der Vorfall ereignete sich am späten Abend auf der Ikemannstraße. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht - Autofahrer sahen die Container rechtzeitig und konnten auf einen Schotterstreifen ausweichen. Zeugen verständigten die Polizei. Mit Hilfe der Feuerwehr gelang es, die Altkleidercontainer neben die Fahrbahn zu schieben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

