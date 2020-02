Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Aufgefahren und leicht verletzt

Gronau (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro bilden die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstag in Gronau-Epe. Eine 41-Jährige hatte die Ochtruper Straße gegen 14.15 Uhr in Richtung Gronau befahren. Als die Steinfurterin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhielt, bemerkte das ein 52 Jahre alter Autofahrer hinter ihr zu spät. Der Wettringer erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen.

