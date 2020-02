Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Garagentür hält stand

Gronau (ots)

Gescheitert sind Unbekannte bei einem versuchten Einbruch in Gronau-Epe. Die Täter hatten auf einem Grundstück an der Straße Am Buddenbrook eine Garage aufhebeln wollen. Dies gelang ihnen nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 20.35 Uhr, und Freitag, 15.00 Uhr. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

