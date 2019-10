Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Auffahrunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.10.19, gegen 08.30 Uhr wurde der Polizei ein Unfall auf der B 37 an der sog. Bruchwegkreuzung gemeldet. Vor Ort wurde ein Auffahrunfall festgestellt. Ein 78-jähriger VW-Fahrer, der die B 37 in Richtung A 650 unterwegs war, stand bei "Rotlicht" an der Kreuzung auf der Linksabbiegerspur, um nach links in die Bruchstraße abzubiegen. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer, der ebenfalls nach links in die Bruchstraße abbiegen wollte, fuhr nachdem er sich auf der Abbiegespur eingeordnet hatte ungebremst auf das Fahrzeug des 78-Jährigen auf. Es liegen Hinweise vor, dass der Unfallverursacher unter Medikamenteneinfluss stand. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.800 Euro.

