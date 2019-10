Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der N. z. 08.10.19 aus einem in der Friedelsheimer Straße abgestellten Opel, Kombi den Fahrzeugschein und ein altes beschädigtes IPhone 6. Aufbruchsspuren konnten an dem Pkw nicht gefunden werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Am Nachmittag, des 08.10.19 erschien ein weiterer Fahrzeugeigentümer bei der Polizei und brachte ebenfalls einen Diebstahl aus seinem Pkw zur Anzeige. Bisher unbekannte Täter hatten im Zeitraum vom 07.10.19, 19:00 Uhr - 08.10.10, 15:45 Uhr, in der Kaiserslauterer Straße, aus einem vermutlich nicht verschlossenen Pkw, Audi einen schwarzen Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet. Inhalte des Rucksackes wurden im Bereich des alten "Grethener Schwimmbades" auf einer dortigen Grünfläche aufgefunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Tipps der Polizei: - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertgegenstände und persönliche Papiere im Fahrzeug !

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

