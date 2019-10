Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Geschlagen

Kehl, Kork (ots)

Vermutlich war ein Missverständnis der Auslöser einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Veranstaltung in der Zirkelstraße. Nach bisherigen Ermittlungen soll hierbei eine 49 Jahre alte Frau einem 54-Jährigen am späten Dienstagabend in das Gesicht geschlagen haben. Nach einem Besuch der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Kehl muss die Endvierzigerin nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

