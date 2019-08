Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Zusammenstoß von Fahrrädern verletzt

Erkelenz-Hetzerath (ots)

An der Einmündung zweier Feldwege sind am Dienstag, 27. August, zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Erkelenzer mit seinem Fahrrad einen Feldweg aus Richtung Autobahn 46 in Richtung Granterath. Als er nach links auf einen weiteren Feldweg in Richtung Scheidt abbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Erkelenzerin. Diese war mit ihrem E-Bike auf dem Feldweg aus Richtung Scheidt kommend unterwegs. Beide Beteiligten stürzten, wobei sich die 58-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Der 21-jährige Mann aus Erkelenz erlitt leichte Blessuren.

