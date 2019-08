Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 51-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Heinsberg (ots)

Gegen 11.50 Uhr kam es am Dienstag (27. August) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Westtangente. Ein 67-jähriger Mann aus Heinsberg verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw Audi, mit dem er auf der Westtangente aus Richtung Sittarder Straße in Richtung Liecker Straße fuhr. In Höhe der Einmündung am Klosterbaum geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Pkw Nissan, an dessen Steuer eine 51-jährige Frau saß. Die Geilenkirchenerin wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass die Ärzte eine Lebensgefahr nicht ausschließen konnten. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 67-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Seine Beifahrerin sowie der Beifahrer der Geilenkirchenerin blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße komplett gesperrt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind aufgenommen worden. Es werden noch Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell