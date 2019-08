Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall durch Falschfahrer in Rostock

Rostock (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall in die Hinrichsdorfer Str. in Rostock gerufen. Vor Ort eingetroffen stellte sich heraus, dass ein Pkw entgegen der Fahrtrichtung einem anderen Pkw entgegenkam. Die Fahrbahnen sind in diesem Bereich durch Mittelschutzplanken voneinander getrennt. Der Falschfahrer muss an der Kreuzung Hinrichsdorfer Str./ Neu Hinrichsdorf auf die falsche Fahrbahn gekommen sein. Nur durch ein gegenseitiges Ausweichen konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Es kam trotzdem zu einer seitlichen Berührung beider Pkw, so dass ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro entstand. Beide Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Alle Insassen der Pkw blieben zum Glück unverletzt. Bei dem Falschfahrer, ein 42jähriger Potsdamer, wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,07 Promille. Auf dem Beifahrersitz des Potsdamers befand sich sein 4jähriger Sohn. Gegen den Potsdamer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Seinen Führerschein musste er sogleich an die Polizisten aushändigen. i.A. Steven Stoll Polizeihauptkommissar Schichtführer PR Dierkow

