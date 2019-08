Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dachstuhlbrand in 19294 Strassen

PHR Ludwigslust (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in Strassen (LK Ludwigslust-Parchim) in Brand. Eine Anwohnerin stellte zunächst Rauchentwicklung in der Ortschaft fest. Bei einer Überprüfung der Quelle der Rauchentwicklung stellte sie den Brand des Wohnhauses fest und warnte unverzüglich den Bewohner, welcher sich in Sicherheit bringen konnte. Anschließend verständigte die Anwohnerin die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte brannte der Dachstuhl bereits großflächig. Das Gebäude ist bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Ludwigslust, Eldena, Malliß, Boek und Gorlosen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Florian Schöllermann Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

