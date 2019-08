Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und Verkehrsunfallflucht in Neustadt Glewe

Neustadt Glewe (ots)

Am 16.08.2019 ereignete sich gegen 16:00 Uhr in Neustadt Glewe auf dem Parkplatz am Rathaus ein Verkehrsunfall zwischen einer 14jährigen Radfahrerin sowie einem bislang unbekannten schwarzen PKW (Kleinwagen). Die Radfahrerin befuhr den Parkplatz aus Richtung Kleine Wallstraße kommend und beabsichtigte weiter in Richtung Rosenstraße zu fahren. Hier kam es dann zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden PKW. Der PKW-Fahrer stieg aus und erkundigte sich bei der Jugendlichen nach deren Befinden und ob er sie irgendwo hinbringen solle. Da die Jugendliche angab, dass es ihr gut gehe und keine weitere Hilfe benötige, parkte der Mann seinen PKW ein und entfernte sich in Richtung Rathaus. Der Mann verständigte weder die Polizei noch hinterließ er seine Personalien, zumal das Fahrrad auch beschädigt wurde. Im Nachhinein stellten sich bei der Jugendlichen Kopfschmerzen, Schmerzen im Bauchbereich sowie im rechten Arm ein. Nach medizinischer Erstbehandlung im Krankenhaus Ludwigslust wurde die Jugendliche ins Krankenhaus Hagenow verbracht, wo sie zwecks weiterer Untersuchungen und Behandlungen stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls oder auch Personen, die Angaben zum beteiligten PKW machen können, sich beim Polizeihauptrevier in Ludwigslust (Tel.: 03874-4110, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Im Auftrag Frank Leschien Polizeipräsidium Rostock

