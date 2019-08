Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Meldung über Schussabgabe in Rostocker Südstadt - Sicherstellung mehrerer Schreckschusswaffen

Rostock (ots)

Am 16.08.2019 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock gegen 14:20 Uhr die Meldung über zwei Personen, die in der Rostocker Südstadt augenscheinlich mit einer Faustfeuerwaffe hantieren und diese wohl auch mindestens einmal abgefeuert haben. Die sofort eingesetzten Kräfte des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen konnten in der Tychsenstraße auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes zwei männliche Personen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die 54- und 46-jährigen Männer wurden zur Identitätsfestellung durchsucht, beim 46-jährigen Tatverdächtigen wurden eine Schreckschusspistole sowie zwei Messer aufgefunden und sichergestellt. Eine Atemalkoholprüfung beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim 46-Jährigen wurden zwei weitere Schreckschusswaffen sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Nach der abschließenden Blutprobenentnahme wurde der Tatverdächtige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da der Tatverdächtige nicht über die erforderliche Erlaubnis zum Führen von Schreckschusswaffen (sog. "kleiner Waffenschein") verfügt, wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

