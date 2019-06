Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld von Senior

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwochvormittag (12.06.) wurde ein 85-jähriger Mann in Rheda-Wiedenbrück von einem ihm unbekannten angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Betrüger am Telefon berichtete von einem bevorstehenden Einbruch bei dem Geschädigten und riet dringend dazu, Wertgegenstände in amtliche Verwahrung zu geben. Nachdem über Stunden hinweg mehrere Telefonate stattgefunden haben, in denen auch ein weiterer angeblicher Beamter und ein Staatsanwalt zum Hörer griffen, deponierte der Senior sein Geld, um es in die vermeintliche Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte er das Geld bei einem Geldinstitut abgehoben.

Besonders perfide: Die Betrüger warnten neben dem Einbruch noch vor Bankmitarbeitern, die angeblich ihre Kunden ausspionieren und mit den Einbrechern unter einem Hut stecken.

Wir wollen abermals warnen! Geben Sie am Telefon niemals Informationen zu Wertgegenständen etc. heraus. Die echte Polizei wird niemals bei Ihnen anrufen und sensible Daten erfragen. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit eines Beamten haben, rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Wichtig: Sprechen Sie über die Masche der Betrüger und warnen Sie Bekannte, Verwandte, Freunde und Nachbarn. Die Betrüger gehen sehr professionell vor und schaffen es so, hohe Geldbeträge zu erbeuten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell