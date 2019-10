Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Versuchte Wohnmobilaufbrüche

Rust (ots)

Auf einem Campinggelände im Rheinweg ist es im Verlauf des Dienstags zu mehreren Aufbruchsversuchen an Wohnmobilen und Wohnwägen gekommen. Bislang konnten an fünf Fahrzeugen Aufbruchsspuren festgestellt werden, lediglich bei einem Wohnmobil gelangte der oder die Unbekannten in das Fahrzeuginnere. Die Höhe des Gesamtsachschadens sowie des erlangten Diebesguts lassen sich derzeit noch nicht beziffern. Die Beamten des Polizeipostens Rust haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

/me

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell