Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Peugeot in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagabend (5. Januar, 17:50 Uhr) auf der Westender Straße einen blauen Peugeot angezündet, der auf einem Parkstreifen stand. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Niemand wurde verletzt. Es wurden keine weiteren Autos beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Die Kripo der Duisburger Polizei geht in diesem Fall von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat in Abstimmung mit der Duisburger Staatsanwaltschaft einen Brandsachverständigen beauftragt. Die Beamten prüfen, ob ein Zusammenhang mit der Brandserie im Duisburger Norden besteht. Das KK 11 bittet die Bevölkerung auch in diesem Fall um Hinweise. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich unter 0203 280-0. (stb)

