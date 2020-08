Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms (ots)

Am Dienstag, den 11.08.2020 gegen 21:30 Uhr kam es in der Andreasstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Am Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring / Andreasstraße fuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Worms in den Kreisverkehr ein, ohne der bereits im Kreisverkehr befindlichen 47-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt zu gewähren.

Die 47-Jährige aus Worms stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

