POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 18. Juni 2020:

Wolfenbüttel: Einbruch in Büroräume

Dienstag, 16.06.2020, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.06.2020, 08:00 Uhr

Über ein Fenster gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Büro in einem Haus in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. In den Räumlichkeiten wurde ein verschlossener Schrank aufgehebelt und aus diesem vorgefundenen Elektronik und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird mit zirka 1500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfgenbüttel: Sachbeschädigung an Eingangstür

Dienstag, 16.06.2020, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.06.2020, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Glasscheibe der Eingangstür zu einem Versicherungsbüro in der Langen Straße. Der entstandene Sach-schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0

