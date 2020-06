Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.06.2020

Peine (ots)

Handtasche aus PKW entwendet

Ein in der Schloßbleiche in Peine abgestellter Opel Corsa war das Ziel eines bislang unbekannten Täters, welcher eine Seitenscheibe des PKW einschlug und anschließend eine Handtasche entwendete. Die Tat ereignete sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro.

