Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.06.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Alkoholisierter Schläger wird von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, Bereich des Bahnhofes, 15.06.2020, 22.00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 25-jähriger alkoholisierter Mann aus derzeit nicht bekannten Gründen auf einen 20-jährigen Mann eingeschlagen und ihn hierbei verletzt hatte. Der Verursacher konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Feldstraße, 15.06.2020, 17:50 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand kreuzte ein 59-jähriger Radfahrer die Feldstraße und achtete hierbei offensichtlich nicht auf den fließenden Verkehr. Trotz einer eingeleiteten Bremsung konnte die 58-jährige Fahrerin eines Pkw den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 8.700 Euro.

Polizei führte eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Salzgitter, Hohenrode, B 6, 15.06.2020, 09:20-13:20 Uhr. Die Polizei führte auf der Bundesstraße 6 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Von 1223 an der Messstelle durchgefahrenen Fahrzeugen konnten 235 Fahrzeuge mit einer erhöhten Geschwindigkeit festgestellt werden. Die an diesem Tag gemessene Höchstgeschwindigkeit lag in der 70 km/h-Zone bei 119 km/h. Es ist zu erwarten, dass gegenüber 17 Fahrern ein temporäres Fahrverbot ausgesprochen werden könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell