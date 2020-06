POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.06.2020

Polizei Salzgitter

Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

Am Montag, um 08:50 Uhr, kam es im Berliner Ring in Peine zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Peinerin wollte mit ihrem PKW rückwärts von einem Parkplatz fahren. Sie übersah hierbei eine 68-jährige Peinerin, welche aus ihrem abgeparkten PKW ausgestiegen war und zum Kofferraum ging. Vermutlich stand die Fußgängerin zu diesem Zeitpunkt im toten Winkel, sodass sie für die 43-Jährige nicht sichtbar war. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch die 68-Jährige leicht verletzt wurde.

Unfall mit Güterzug

Zu einem Zusammenprall zwischen einem Güterzug und einem PKW kam es am gestrigen Montag, gegen 16:00 Uhr in Peine. Ein 84-jähriger Peiner wollte von der Nord-Süd-Brücke kommend nach rechts auf die Wiesenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er zunächst das Rotlicht für Rechtsabbieger an der Nord-Süd-Brücke und anschließend das Rotlicht direkt vor dem Bahnübergang. Der PKW streifte die senkende Schranke und prallte auf dem Bahnübergang mit dem von rechts kommenden Zug zusammen, wodurch dieser gegen einen Zaun geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde der Peiner bei dem Unfall nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

