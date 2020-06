Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 15. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Dahlum: PKW landet im Wald

Sonntag, 14.06.2020, gegen 13:40 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Sonntagmittag ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der regennassen Fahrbahn der Landesstraße 652, zwischen Schöningen und Brunsleberfeld, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und kam schließlich im angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Der 18-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Kissenbrück: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Samstag, 13.06.2020, gegen 12:15 Uhr

Eine 53-jährige Autofahrerin übersah am Samstagmittag vermutlich aus Unachtsamkeit in Kissenbrück, Einmündungsbereich Allee / Hinter dem Dorfe, eine bevorrechtigte Radfahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei die 24-jährige Radfahrerin zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

