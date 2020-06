Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.06.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Sporthalle

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 12:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Tür zur Sporthalle in der Fuhsestraße in Woltwiesche aufzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings und gelangten nicht in die Halle. Im Außenbereich der Anlage wurden zudem mehrere Außenleuchten und ein Bewegungsmelder beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Verletzte Person nach Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person war die Folge eines Auffahrunfalls am Sonntag, um 15:55 Uhr, in der Werderstraße in Peine. Eine 46-jährige Peinerin musste ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen, was eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Peine zu spät bemerkte. Sie fuhr auf das Fahrzeug der 46-Jährigen auf, welche dadurch leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

