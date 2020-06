POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 13.06.2020 - 14.06.2020, 08:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Körperliche Auseinandersetzung endet im Klinikum - Zeit: Samstag, 13.06.2020, 19:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Wildkamp. Hergang: Auf einer Rasenfläche zwischen zwei Wohnhäusern kam es am frühen Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 30-jährigen Mann. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt und davon berichtet, dass die Männer zunächst aufeinander eingeschlagen und sich später auf der Rasenfläche "gerollt" hätten. Bei Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzungen war die Auseinandersetzung bereits beendet, beide Männer lagen in einem Abstand von ca. 50 Metern auf der Wiese. Während der 30-jährige Mann sich noch erinnern konnte, dass er zunächst mit seinem 21-jährigen Bekannten getrunken, sich dann mit ihm gestritten und letztlich mit ihm geschlagen hätte, konnte sich der 21-jährige nach eigenen Angaben an eine körperliche Auseinandersetzung nicht mehr erinnern. Die offensichtlichen Verletzungen, die der jüngere Mann im Kopf- und Gesichtsfeld aufwies, konnte er jedoch nicht erklären. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Bei dem älteren Mann waren keine offensichtlichen Verletzungen erkennbar. Alkoholtests ergaben bei beiden Männern Werte von über 2 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeit: Samstag, 13.06.2020, 19:00 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Humboldtallee. Hergang: Überrascht verständigte ein 20-jähriger Salzgitteraner zur genannten Zeit die Polizei, nachdem von ihm durch die mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Stadt Salzgitter ein "Foto geblitzt" worden war. Der Mann erklärte den eingesetzten Polizeibeamten, dass er mit ca. 85km/h in seinem Pkw auf dem Streckenabschnitt von Salzgitter Fredenberg in Richtung Reppner unterwegs gewesen sei. Eine Überprüfung durch die Polizisten ergab, dass durch einen bislang unbekannten Täter zwei die Geschwindigkeit in dem betroffenen Teilabschnitt auf 60km/h reduzierende Verkehrszeichen umgekippt und in einem Straßengraben abgelegt worden waren. Die Verkehrszeichen konnten mit Hilfe der Feuerwehr wieder aufgerichtet und befestigt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Dabei handelt es sich um eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden kann! Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

