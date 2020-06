Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des PK Salzgitter-Bad 12.06.2020, 09:00 Uhr - 13.06.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Einfache Körperverletzung Zeit: 13.06.20, 22:10 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Bergstr.13 Hergang: Im Rahmen eines Trinkgelages kam es zwischen zwei Männern (53 und 36 Jahre alt) zum Streit, in dessen Verlauf der 36-Jährige dem älteren Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser erlitt eine blutende Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet.

Fahndungsmaßnahmen nach Suizidankündigungen Zeit: 13.06.20, 01:10 Uhr Ort: 38229 Salzgitter, Ortsteil Gebhardshagen, Am Heller 6 Hergang: Ein 39-Jähriger Mann kündigte nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin seinen Suizid an und verließ daraufhin die Wohnung der Lebensgefährtin in unbekannte Richtung. Es folgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Suizidgefährdeten unter Einsatz einer Handyortung, die im Ergebnis bislang nicht zum Antreffen bzw. persönlichem Kontakt zu dem nunmehr Vermissten führten. Zwischenzeitlich kam tel. Kontakt zwischen dem Vermissten und dessen Mutter zu Stande. Dabei relativierte sich der Verdacht, der Vermisste habe ernsthafte Suizidabsichten. Die Fahndungsmaßnahmen dauern dennoch an.

Festnahme nach Trunkenheitsfahrt Zeit: 13.06.20, 01:27 Uhr Ort: Hinter dem Salze, 38259 Salzgitter-Bad Hergang: Nach Zeugenangaben führte ein 39-jähriger, ungarischer Staatsbürger einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er in Folge Alkoholkonsums absolut fahruntüchtig war. Eine zeitnah herangeführte Funkstreifenbesatzung konnte den nunmehr Beschuldigten noch in der Nähe des genutzten Fahrzeugs antreffen und stellte eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme. Da der Beschuldigte weder im In-noch im Ausland eine ladungsfähige Anschrift benannte, wurde er zur Sicherung des zu erwartenden Strafverfahrens zunächst vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

