POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 12.06.2020 - 13.06.2020, 08:00 Uhr

Sachbeschädigung an Pkw - Zeit: Freitag, 12.06.2020, 21:10 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Swindonstraße. Hergang: Zur genannten Zeit verständigte eine 30-jährige Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein bislang unbekannter Mann zwei Reifen eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw zerstochen hatte. Zuvor sei der Mann auf einem Fahrrad zielgerichtet zu dem VW Caddy gefahren. An dem Pkw sei der Mann stehen geblieben, habe einen spitzen Gegenstand aus seiner Jackentasche gezogen und damit auf zwei Reifen eingestochen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Rad in Richtung Stadtpark. Die Zeugin beschrieb den Mann als ca. 50 Jahre alt und 170cm groß. Der Mann, der einen 3-Tage-Bart trug, soll mit dunkler Jacke, heller Hose und einer Schirmmütze bekleidet gewesen sein. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zum Ergreifen des Täters. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr - Zeit: Freitag, 12.06.2020, 21:35 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Swindonstraße. Hergang: Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nach einer begangenen Sachbeschädigung wurde ein 55-jähriger Salzgitteraner kontrolliert, der mit einem Fahrrad die Swindonstraße befuhr. Ein Bezug zu der Sachbeschädigung konnte bei der Kontrolle ausgeschlossen werden. Jedoch fiel den kontrollierenden Beamten starker Atemalkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte die Vermutung der Beamten - der Mann "pustete" mehr als 3,5 Promille. Sein Fahrrad musste er vor Ort stehen lassen. Der Mann wurde anschließend der Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden musste.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Zeit: Freitag, 12.06.2020, 16:57 Uhr. Ort: L 474, zwischen Salzgitter Osterlinde und Burgdorf. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Burgdorf b Salzgitter in einem Pkw BMW die L474 von Osterlinde kommend in Richtung Burgdorf. Nach bisherigem Ermittlungsstand überholte der Mann zunächst einen vor ihm fahrenden Pkw. Nach Beendigung des Überholmanövers verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand, anschließend ins Schleudern und kollidierte letztlich mit einem Baum. Der Mann wurde durch den Aufprall in seinem Pkw eingeklemmt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf mussten ihn aus dem Pkw bergen. Trotz unmittelbarer medizinischer Versorgung am Einsatzort durch eine Rettungswagen- und eine Notarztwagenbesatzung erlag der Mann seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Landesstraße war für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

