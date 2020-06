Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 12. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Reifen zerstochen

Mittwoch, 10.06.2020, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 11.06.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vermutlich mit einem Schraubendreher die beiden hinteren Reifen eines zum Parken in der Neuen Straße in Schöppenstedt abgestellten Ford Transit. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Wasserleitung beschädigt

Freitag, 12.06.2020, gegen 00:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter durchtrennten am Freitag, kurz nach Mitternacht, eine noch offen verlegte Wasserleitung zu einem Neubau in der Straße Am Schützenplatz. Hierdurch entstand einen zirka 20 m hohe Wassersäule und eine nicht unerhebliche Menge Wasser versickerte im Boden. Die Wasserzufuhr konnte durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gestoppt werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Hinweise zu zwei unbekannten Jugendlichen die zuvor um die Wassersäule "herumgetanzt" haben sollen. Telefon: 05331 / 933-0.

Schladen: Randalierer am Schladener Bahnhof

Donnerstag, 11.06.2020, gegen 16:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, geriet ein erheblich alkoholisierter 25-jähriger Mann aus Schladen aus bislang unbekannten Gründen mit einem 19-Jährigen am Bahnhof in Schladen in Streit. Der Streit konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort beendet werden. Der 19-Jährige fuhr mit dem Zug davon, der 25-jährige erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Zwei Stunden später randalierte der 25-Jährige erneut auf dem Gelände des Bahnhofs und geriet hierbei mit wartenden Fahrgästen in Streit. Um weiteren Tätlichkeiten vorzubeugen, wurde der 25-Jährige bis zu seiner Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam nach Wolfenbüttel gebracht.

