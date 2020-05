POL-PDPS: Betrunkener Radfahrer

Polizeidirektion Pirmasens

Die Polizei Zweibrücken wurde am 26.5.2020, gegen 18.39 Uhr, durch einen Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Bubenhauser Straße ein Fahrradfahrer auf der Straße liegen würde. Dieser wurde dort auch so vorgefunden. Verletzungen wurden keine festgestellt. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholisierungsgrad von mehr als 3 Promille. Folge war die Entnahme einer Blutprobe und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalles bitte bei der Polizei Zweibrücken melden. |pizw

