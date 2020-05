Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit mehreren Beteiligten - Radfahrer leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 19jähriger Mercedesfahrer die Alleestraße in Richtung Friedhofstraße. Kurz vor der baustellenbedingten Fahrbahnverengung im Bereich der Realschule überholte er einen Pkw und schon in der Verengung noch einen zweiten, den er hierbei streifte. Noch auf der Gegenfahrbahn streifte der Fahrer des E-Klasse-Mercedes mit seinem Außenspiegel den Arm eines entgegenkommenden 44jährigen Mountainbike-Fahrers. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Griff des Fahrradlenkers wurde beschädigt und der Radfahrer wurde zur weiteren Abklärung ins Krankhaus verbracht. Die 63jährige Fahrerin des auf der linken Fahrzeugseite beschädigten Hyundai I30 und ihre 25jährige Beifahrerin blieben wie der Verursacher unverletzt. Die Schäden am Mercedes werden auf circa 300 Euro, die am Hyundai auf circa 750 Euro geschätzt. Ein beim Verursacher freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 0,00 Promille, nichts deutete auf einen Drogenkonsum hin. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 19jährigen ermittelt. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt. pips

