Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Totalschaden nach spektakulärem Unfall +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in der Ulmenstraße: Der 44-Jährige Fahrer eines Mercedes wollte gegen 19 Uhr an einer Reihe von parkenden Fahrzeugen vorbeifahren. Dabei verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Mercedes und stieß rechts gegen einen parkenden Citroen. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug in Schräglage und kam halbseitig mit dem Vorderrad in der Tür des Citroen zum Stehen. Der 44-Jährige blieb unverletzt; an dem Citroen entstand Totalschaden. (276219)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell