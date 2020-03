Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruchdiebstahl in Großmarkt

Oldenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 01.03.2020, sind zwischen 3:00 und 5:00 Uhr vermutlich mehrere Täter über das Dach eines Großmarktes im Schwarzen Weg in Metjendorf in die Verkaufs- und Lagerräume eingedrungen. Entwendet wurde eine ubestimmte Menge an Zigarettenstangen. Hinweise, auch auf mögliche Vorbereitungshandlungen der Täter, nimmt das Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn entgegen: 04403/927-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell