Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, dem 05.09.2019, gegen 15:15 Uhr kam es auf der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Vw aus Delmenhorst und einem 48-jährigen Fahrer eines Pedelec aus Delmenhorst. Zur Unfallzeit befuhr die 81-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Beim Abbiegen nach rechts in die Parkstraße übersah die Fahrzeugführerin einen, ebenfalls in Richtung Stadtmitte auf dem Fahrradweg der Bismarckstraße fahrenden, Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sowohl am Pedelec, als auch am Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der 81-jährigen Fahrzeugführerin des Pkw Vw fest. Der Versuch der Durchführung eines Atemalkoholtestes vor Ort gelang nicht. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe bei der 81-jährigen Delmenhorsterin angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell