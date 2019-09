Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 05.09.19, 22.25 Uhr, beabsichtigte ein 20jähriger Fußgänger aus der Gemeinde Ganderkesee die Stedinger Straße an einer unübersichtlichen Stelle zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw Volvo eines 56jährigen Fahrzeugführers aus dem Landkreis Wesermarsch, der die Stedinger Straße in Richtung Bookholzberg befuhr. Der Fußgänger prallte gegen den Pkw und wurde leicht verletzt, die Sachschäden waren gering.

