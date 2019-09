Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Kirche in Kirchhatten

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 03.09.19, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 04.09.19, 07.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Lampe am Kirchenaufgang am Marktplatz. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Bereits in den letzten zwei Wochen kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen in diesem Bereich.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sandkrug unter der Telefonnummer 04481-8888 in Verbindung zu setzen.

