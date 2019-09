Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbruch von Kraftstofftanks in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Zwischen Mittwoch, 04.09.2019, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 05.09.2019, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Kraftstofftanks an zwei geparkten Arbeitsmaschinen in der Langenwischstraße in Delmenhorst auf. Entwendet wurde Kraftstoff in bislang unbekannter Höhe. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell