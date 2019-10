Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Deutlich alkoholisiert am Steuer

Attendorn (ots)

Am Montagmorgen meldeten Zeugen der Polizei, dass sie einen Lkw-Fahrer auf der Straße "Am Eckenbach" beobachtet hatten. Dieser fuhr zuerst gegen 7.15 Uhr in Fahrtrichtung der Kölner Straße und parkte anschließend auf einem Firmengelände. Gegen 9 Uhr torkelte er dann nach Zeugenangaben beim Aussteigen aus dem Fahrerhaus. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Beamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der auf eine deutliche Alkoholisierung hinwies. Der 56-Jährige sagte aus, dass er das letzte Mal am Sonntagmittag Alkohol getrunken hatte. Da die Beamten keine Flaschen oder ähnliche Gegenstände fanden, gingen sie davon aus, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol den Lkw führte. Daher brachten ihn die Polizisten zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache, schrieben eine entsprechende Anzeige, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

