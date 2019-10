Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Automatenaufbrüche in Gaststätte

Olpe (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es zwischen 0 und 7 Uhr in einer Gaststätte an der Frankfurter Straße zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Innere ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie zwei Spielautomaten auf und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Über die genaue Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell